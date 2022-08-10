Юридически эти территории имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь.

Крым и Донецк юридически имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, которые подлежат освобождению от российской оккупации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, он вспомнил вирусное видео взрывов на аэродроме в Саках (Крым) и констатировал, что фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новым лозунгом российских воров, которые жили на украденных территориях в захваченных домах.

"Юридически Донецк и Крым имеют такой статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки ru-пропаганды", - отметил Подоляк.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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