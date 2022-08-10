По его словам, характер повреждений четко указывает на применение ракет.

Военный аэродром россиян в Новофедоровке (оккупированный Крым) могли обстрелять ракетами. На это указывает характер повреждений.

Об этом во время телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Если говорить о характере повреждений, тот объем повреждений - это безусловно могут быть только ракеты. Потому что говорить о диверсионных действиях неправильно, потому что сам взрыв был бы не такой и не в таком количестве. Здесь мы видим точечные удары ракетами. И опять же то, что сожжены автомобили, повреждены близлежащие дома, говорит именно о применении ракет. Скорее всего, это были ракеты, используемые для подавления систем радиолокации. И можно предположить, что это те самые ракеты, о которых упоминали за несколько дней до взрыва в американских источниках, так называемые, антирадарные ракеты", - сказал Грабский.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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