Успешную работу выполнили военные бригады "Холодный Яр".

В боях под Изюмом в Харьковской области ВСУ ликвидировали оккупантов из знаменитой Кантемировской танковой дивизии.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем Telegram-канале.

По его словам, успешную работу выполнили военные из бригады "Холодный Яр". В своем посте он также опубликовал фото документов уничтоженных оккупантов. Им всем было от 19 до 21 года.

"Концерты Кобзона пользуются большим спросом среди российских оккупантов. Холодноярцы под Изюмом успешно "обилечивают". Сейчас билеты получили оккупанты из Кантемировской танковой дивизии. 2003 год рождения", - отметил волонтер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских захватчиков. С 24 февраля всего уничтожено 33 тысячи 800 военных РФ. При этом наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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