Теперь артиллерия РФ может доставать до окраин Харькова, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что на сегодня ожидать наступления оккупантов на Харьков не стоит.

Об этом он сказал во время информационного телемарафона.

"Ожидать наступления на Харьков на сегодняшний день не стоит. Все, на что оказались способны российские силы - они подсобрали резерв и оттеснили нас от государственной границы. Далее наступление российских войск было остановлено, и на сегодняшний день там идут позиционные бои. И мы все оборонительные рубежи держим", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, теперь российская артиллерия может доставать до окраин Харькова, но дальнейшего продвижения вряд ли следует ожидать, потому что больше резервов у РФ нет.

"Харьковское направление - это отвлекающий маневр. Они хотят заставить нас оттянуть часть сил нашей армии на Харьковское направление из Луганского", - считает Жданов.

Напомним, войска России вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля и начали полномасштабную войну. Оккупанты сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом начали бомбить и гражданские, в частности, в Харькове и области, были жертвы и пострадавшие.

В начале июня глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорил, что наступление РФ грозит Николаеву и Запорожью.

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