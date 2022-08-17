Ранее сообщалось, что россияне на войне в Украине массово переходят на ЗРК С-300.

Среди уничтоженного оружия на военном объекте россиян в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма 16 августа есть зенитно-ракетные комплексы.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на экспертов, передает 24 канал.

"Они (ЗРК) должны были быть перемещены на территорию Херсонской и Запорожской областей", – сказал Чубаров.

"Боеприпасы накапливали на территории, прилегающей к Херсонской области. Джанкой является транспортным узлом, как автомобильных путей, так и железнодорожного транспорта. Разумеется, то, что перебрасывают с территории России, идет по мосту через Керченский пролив и доезжает в Джанкой. Далее технику распределяют", – добавил он.

По мнению Чубарова, удар 16 августа по такому объекту в Джанкойском районе существенно снизил потенциал оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на войне в Украине массово переходят на ЗРК С-300.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.