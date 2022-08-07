Окончательные потери врага еще доразведываются.

За сутки на южном направлении украинские бойцы уничтожили более 70 российских оккупантов и четыре зенитно-ракетных систем С-300.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашей штурмовой авиацией с приобщением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесено 9 ударов по 3 опорных пунктах, по 4 скоплениях противника, вооружения и техники, по складу боеприпасов и радиолокационной станции", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника.

"Подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще 1 полевой склад боеприпасов, а "длинная" армия сокращена на 72 рашиста", - сообщают в ок.

Также отмечается, что окончательные потери врага - доразведываются.

Напомним, на Николаевщине украинские военные уничтожили российский беспилотник. В Воздушном командовании "Юг" отметили, что "покоя захватчикам в украинском небе не будет".

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