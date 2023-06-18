Оккупантам не удается перехватить инициативу на поле боя, поэтому они находятся в обороне, отметил боец.

Российские оккупанты на Бахмутском направлении действуют более осторожно и не идут нашествием трупов.

Как сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире информационного телемарафона, на Бахмутском направлении вместо пригожинских зэков зашли Воздушно-десантные войска.

"ВДВшники работают более осторожно и пытаются атаковать нас маленькими группами. В данном случае они действуют более профессионально, обученно и по военному. Они стараются не попадать слишком под наш огонь", - сказал Калашников.

По его словам, враг также пытается перехватить инициативу для того, чтобы украинская сторона подстраивалась под их действия.

"Однако им это не удается, поэтому они все же находятся в обороне и из-за того, что инициатива у нас, они точно не знают где именно и как именно мы будем более атаковать и давить. Из-за этого у них есть неуверенность, где именно задействовать их резервы", - сообщил пресс-офицер.

Он также отметил, что сейчас у врага очень большая штатная нехватка бронированной техники.

"Сейчас артиллерии у них уже стало меньше, потому что им пришлось артиллерийские подразделения бросать на другие направления нашего фронта. А фронт у нас довольно большой. Поэтому уже нет такого интенсивного артиллерийского огня, который мы наблюдали. И для этого они используют уже больше авиационную свою составляющую", - добавил Калашников.

Война в Украине - новости с восточного фронта

Как сообщал УНИАН, 18 июня украинские военные отразили очередные попытки наступления российских оккупантов на Луганщине и Донетчине. Сейчас на восточном фронте продолжаются тяжелые бои. По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают сосредотачивать большинство сил и техники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, на этих участках фронта продолжаются тяжелые бои, а в течение суток произошло 17 боевых столкновений с врагом.

Также 18 июня стало известно, что на Бахмутском направлении фронта в Украине россиянам все сложнее удерживать окопные линии и другие оборонительные инженерные сооружения.

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