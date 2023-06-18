В течение суток произошло 17 боевых столкновений с врагом.

Сегодня украинские военные отбили очередные попытки наступления российских оккупантов на Луганщине и Донетчине. Сейчас на восточном фронте продолжаются тяжелые бои.

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики продолжают сосредотачивать большинство сил и техники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на этих участках фронта продолжаются тяжелые бои, а в течение суток произошло 17 боевых столкновений с врагом.

В то же время, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Новоселовского Луганской области, на Лиманском - в направлении спорного Луганской области, а на Бахмутском - в направлении Орехово-Васильевки.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка", - уточнили в Генштабе.

Кроме того, сегодня украинские войска отбили наступление врага в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 650 российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники и вооружения. Всего на войне в Украине Россия потеряла около 219 тыс. 820 военных и наемников.

По данным британской разведки, в эти дни российская армия несет наибольшие потери со времени пиковых боев за Бахмут в марте этого года. Особенно ожесточенные бои сейчас продолжаются в Запорожской области.

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