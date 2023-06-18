Россияне серьезно окопались, и это создает дополнительное препятствие для украинских защитников.

На Бахмутском направлении фронта в Украине россиянам все сложнее удерживать окопные линии и другие оборонительные инженерные сооружения, рассказал старший солдат 80 ОДШБр Антон Петровский, передает 24 канал.

По его словам, под Бахмутом россияне серьезно окопались, и это создает дополнительное препятствие для украинских защитников во взятии отдельных участков:

"Однако наши бойцы повысили уровень мастерства по захвату их оборонительных сооружений, и сейчас россиянам уже гораздо труднее удерживать окопные линии и другие инженерные сооружения".

Также Петровский отметил, что на отрезке фронта, где работает их бригада, наступательные действия происходят постоянно:

"Мы каждый раз продвигаем их обратно, посадка за посадкой".

Бои за Бахмут - актуальное

Напомним, командир второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, наступающей на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук объяснил, почему там продвижение происходит медленнее, чем на Таврическом.

По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытались наступать на 5 направлениях, однако не смогли достичь никаких успехов. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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