Горячее всего было на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, 16 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 98 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб, бои обострились на Лиманском направлении. ВСУ отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении оккупанты совершили 9 атак неподалеку Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, но успеха не имели.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

Как отмечается, на Марьинском оккупанты пытались прорваться возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. там ВСУ отбили 17 атак. На Запорожском направлении враг совершил безуспешную атаку западнее Вербового.

На Херсонском направлении наши войска продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне несут значительные потери, но не оставляют попытки выбить ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на 16 января Вооруженные Силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев. Оккупационные войска готовятся к обороне района за Крынками. В частности, речь идет о шоссе М14, вдоль которого российские захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы начали работать эффективнее, воздействуя на навигационные системы российских ракет. Это заставляет вражеские цели отклоняться от курса.

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