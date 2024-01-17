Захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции вдоль шоссе М14.

По состоянию на 16 января Вооруженные Силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев.

Как сообщается в отчете ISW, подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было. По словам российских и украинских источников, позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.

Согласно спутниковым снимкам, оккупационные войска готовятся к обороне района за Крынками. В частности, речь идет о шоссе М14, вдоль которого российские захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.

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Бои под крынками

Недавно в оперативном командовании "Юг" раскрыли, как чувствует себя армия Украины в левобережных Крынках, которые стоят Путину "поперек горла". Продолжается давление на позиции ВСУ, где украинские подразделения удерживают плацдарм и работают над его расширением.

За три месяца неудачных контратак через украинские зоны уничтожения дронов и артиллерии, а также через мины, которые дроны сбрасывают ночью, 18-я общевойсковая армия и другие формирования на Херсонщине потеряли не менее 163 единиц техники. Украинские силы потеряли лишь 33 единицы техники, в основном на правом берегу Днепра.

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