В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 85 боевых столкновений, на Лиманском направлении нашими защитниками отражено 9 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как отмечается, Силами обороны отражено 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики, при поддержке авиации, 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что на Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее ивового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Днепровское, Тягинка Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции наших войск", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.

Украинскими силами уничтожена вражеская самоходная артиллерийская система "Гиацинт-С" и поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники. В частности, речь идет о 8 танках, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 средстве противовоздушной обороны, 27 БпЛА, 5 автомобилях и 4 единицах специальной техники.

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