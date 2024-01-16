Он не исключил, что Украина могла получить новые системы РЭБ.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы начали работать эффективнее, воздействуя на навигационные системы российских ракет. Это заставляет вражеские цели отклоняться от курса.

"Большинство ракет, особенно корейские ракеты, наводятся по GPS, во всяком случае большую часть пути они используют спутниковые системы. Корейские ракеты используют три спутниковые системы – это русская ГЛОНАСС, китайская Baidu и американская GPS; российские ракеты используют еще и европейскую систему Galileo. То есть если поставить помехи этим системам, немножечко изменить эти сигналы, то ракеты будут отклоняться и не обязательно они попадут в ту пассивную систему, которая у них есть на борту и не зависит от GPS; отклонения могут быть настолько большие, что они уже не смогут вернуться на траекторию", – пояснил в эфире "Эспрессо" авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Он не исключил, что Украина могла получить новые системы РЭБ, которые дают возможность вмешиваться в навигационную систему в целом или систему связи российских ракет.

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"Я так считаю, что группировка средств РЭБ у нас не столько увеличилась, сколько увеличилось их расположение и мощность, потому что сейчас видно, что эта РЭБ стала эффективной, хотя раньше тоже бывали случаи когда ракеты падали где-либо, но на этот раз представитель Воздушных сил сказал, что ракеты вообще где-то попадали в полях, лесах. То есть в их навигационную систему, маршруты были внесены какие-то коррективы непредвиденные теми, кто их запускал", – подчеркнул он.

Романенко обратил внимание, что средства РЭБ присутствуют в каждом пакете помощи от США и Германии. Их количество могло достичь такой "плотности и такой эффективности, что сейчас мы уже можем не тратить ракеты на сбитие российских средств поражения, особенно это эффективно против "шахедов".

Атаки РФ по Украине

Вечером 16 января российские оккупанты ударили по центру Харькова. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. По состоянию на 22:47 было известно о по меньшей мере 16 пострадавших. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Накануне оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк Донецкой области и попали ракетой в трехэтажный дом. Обвалился подъезд дома, ранения получили три человека, еще пятерых ищут под завалами.

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