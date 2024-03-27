Вероятно, это мог быть российский аэростат, приземленный "дружественным огнем".

Информационные ресурсы оккупантов заявили о сбитии якобы украинского аэростата-камикадзе. По версии россиян, аппарат был оснащен GPS-трекером, балластом, источником питания, электроникой и взрывчаткой.

Как говорится в материале Defense Express, электроника на этих аэростатах запрограммирована на подрыв взрывчатки именно по заданным координатам, а его конструкция напоминает скорее метеозонд. Россияне уверяют, что это для усложнения обнаружения такой цели средствами ПВО противника.

Изображения с внешним видом этого летательного аппарата уже появились в открытом доступе.

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Аналитики издания отмечают, что это сообщение выглядит довольно оптимистичным. Оно может означать, что украинские защитники нашли новое импровизированное средство для поражения врага. Но не стоит исключать вариант, что этот аэростат-камикадзе могли запустить сами российские оккупанты, но его сбили случайно свои же "дружественным огнем".

"Сама новость об этом эпизоде применения аэростата в войне РФ против Украины мысленно возвращает нас к "войне аэростатов", которая имела место в начале 2023 года. То есть - когда российские оккупанты с определенной регулярностью запускали воздушные шары с диаметром оболочки 2-3 метра и угловыми радиолокационными отражателями. Целью таких запусков могло быть или непосредственная разведка системы противовоздушной обороны, или же просто "спам" нашей ПВО. Тем более, что здесь речь шла о малоразмерных летательных аппаратах, которые было довольно сложно сбивать в силу их малых размеров", - пишет издание.

Отмечается, что проблематичности в этой истории добавляло то, что армия РФ до сих пор располагает аэростатами различных типов и назначения. Речь идет об аэростатах с угловыми отражателями типа Ау-23, предназначенные для использования в качестве мишени для тренировок ПВО. Но также речь и об аэростатах типов АН-С1 и ВАЛ-120, которые могут брать на борт даже малокалиберные авиабомбы.

Война в Украине - важные новости сегодня

Ряд экспертов говорили, что российские захватчики сейчас не имеют сил, чтобы снова наступать на столицу Украины. В феврале командир батальона ВСУ "Волки да Винчи" Сергей Филимонов (позывной "Филя") поделился мнением, что наступление на Киев 2024 украинцам точно не грозит. По словам нашего защитника, не исключено, что российские оккупанты могут еще когда-то решиться на осуществление такого агрессивного шага.

Относительно возможной угрозы для Харькова со стороны врага высказался руководитель Харьковского гарнизона и сил обороны города генерал Сергей Мельник. Он заявил, что от страны-агрессора можно ожидать чего угодно, но сейчас разговоры о якобы очередном наступлении на Харьков является фейком.

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