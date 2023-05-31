Россияне "охотятся" на американские комплексы Patriot, считает эксперт Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему российские войска в последнее время активнее стали применять баллистические ракеты.

"С появлением комплексов Patriot у РФ возникла идея фикс уничтожить их и отчитаться, что американская система ПРО (противоракетной обороны - УНИАН) уничтожена суперсовременной ракетой либо "Кинжал", либо "Калибр". Россияне приписывают "Калибру" очень много свойств по преодолению ПРО. Пока получилось все наоборот. Patriot живет и здравствует", - отметил он.

Жданов напомнил, что в первые месяцы войны россияне тоже активно применяли баллистику, но потом решили приберечь эти ракеты.

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По его словам, предположительно ракет "Кинжал" у РФ всего было 70-80 штук, "Калибр" - несколько сотен.

Ракеты у РФ не закончатся - эксперт

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ракеты у РФ не закончатся никогда, учитывая то, что они их производят. Вместе с тем, у РФ уже на порядок меньше ракет, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года, и восстановить этот потенциал россияне не смогут.

По его информации, на сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал".