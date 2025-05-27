По разным оценкам Россия в месяц производит около 150 дальнобойных ракет, но использует гораздо меньшее их количество.

Применение Россией крылатых ракет для ударов по Украине уже не соответствует ранее оценённым объёмам их производства и всё труднее объясняется даже возможными запасами.

За последние трое суток российские оккупанты провели три масштабные комбинированные атаки по территории Украины, используя широкий спектр средств поражения, включая как ракеты, так и "Шахеды". Особо примечательно, что удары крылатыми ракетами осуществлялись два дня подряд — в ночь на 25 мая и 26 мая, пишет Defense Express.

В первый день, согласно данным Воздушных сил Украины, Россией было выпущено 55 крылатых ракет разных типов, из которых 45 были успешно сбиты. На следующие сутки зафиксирован запуск ещё 9 ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС. Всего оккупанты использовали 64 крылатые ракеты, для запуска которых, в частности, использовались стратегические бомбардировщики Ту-160.

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По информации экспертов, это "очень редкое явление". "Потому что последние два случая - 17 ноября 2024 года, а до этого - 18 мая 2023 года", - говорится в материале. До этого последний комбинированный удар происходил в ночь на 24 апреля.

Сообщается, что в итоге за месяц Россия должна была накопить значительное кол-во крылатых ракет, но было выпущено всего 64 единицы. С начала года РФ использовала всего - 191 крылатую ракету.

В ГУР, в свою очередь, заявляют, что враг ежемесячно (!) производит около 150 дальнобойных ракет различных типов. "Известны данные и о планах врага произвести крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования - 633 единицы на 2025 год. То есть ежемесячно около 53 одних Х-101. К которым еще стоит добавить определенное количество "Калибров" и Р-500 к ОТРК "Искандер-М", если считать только крылатые ракеты", - также пишут эксперты.

Темпы использования ракет не соответствуют темпам их производства по указанным оценкам. Это может говорить о двух вариантах — или оценки российского производства дальнобойных ракет были завышены, или Россия занимается накоплением этого типа вооружения.

Одной из причин, почему оккупанты использовали значительно меньше ракет, может быть вопрос имеющихся носителей и непосредственной организации этой атаки. Если говорить о морских "Калибрах", то враг может бояться выводить надводные корабли и также иметь ограниченные возможности подводных лодок, которые не может полноценно ремонтировать.

Что касается воздушных Х-101, то это говорит об экономии ресурса Ту-95МС. Ведь вместо 6-8 ракет, россияне запускают всего 1-3 ракеты. Эксперты пишут, что ко всему стоит прибавить эффект от успешного удара ВСУ по авиабазе "Энгельс" в конце марта. Тогда украинские военные повредили инфраструктуру подготовки крылатых ракет к их последующему применению. А также то, что теперь враг держит самолеты на отдаленных авиабазах из-за дальнобойных возможностей Украины.

"И в конце концов встает вопрос и наличия в соответствующем количестве самих Ту-95МС, которых у РФ, на бумаге, должно быть около 40-50 единиц. При этом не все из них в летном состоянии. В частности, известно, что из 13 или 18 известных строевых Ту-160 (в зависимости от источника) на ремонте и модернизации сейчас находится сразу шесть", - пишет СМИ.

В итоге Россия может иметь даже меньше 20 таких самолетов, способных выполнять боевые задачи.

Что известно о последних ударах России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что для последней массированной атаки оккупанты использовали 364 средств воздушного нападения. В частности, было запущено 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область), а также 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

В Житомирской области в результате предыдущего удара погибли трое детей. Погибшим детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

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