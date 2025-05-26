По словам Плетенчука, наличие в акватории российских самолетов превращает Черное море в большую серую зону.

Черноморский флот РФ наносит по Украине удары морскими крылатыми ракетами "Калибр" одновременно с российской авиацией. Поэтому, когда появляются сообщения о подготовке соответствующих самолетов противника, а в Черное море вышли ракетоносители, скорее всего, будет комбинированная атака врага.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ, отвечая на вопрос, как предотвратить применение "Калибров" и как понять, что будет удар морскими ракетами.

"Единственная гарантия того, что враг не будет применять крылатые ракеты, это, конечно, их уничтожение. Потому что мы уже знаем, как враг придерживается взятых на себя обязательств, в отличие от нашей страны. Поэтому, имея 8 носителей в Черном море, они всегда будут представлять угрозу", - констатировал Плетенчук.

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Он также объяснил, что именно означает в определенных случаях выход в Черное море ракетоносителей РФ - рассредоточение боевых единиц во избежание опасности или подготовку к удару по Украине:

"Для того, чтобы понять, какова вероятность применения, смотрите вверх. Потому что, как правило, "Калибры" применяют во время комбинированных атак. Если есть информация, что снаряжаются самолеты, которая, как правило заранее появляется во всех соответствующих пабликах, тогда следует считать, что возможно будут применены и морские (платформы - УНИАН). В принципе, все это взаимосвязано".

По словам Плетенчука, в любом случае, когда речь идет о "Калибрах", у людей есть время на реагирование, потому что эти ракеты морского базирования - не баллистические.

Он пояснил, что для предотвращения ударов, в частности "Калибров", нужны соответствующие системы ПВО, авиационная составляющая.

"Наличие российских самолетов превращает Черное море в большую серую зону. Они свободно оперировать там не могут, и соответственно - мы. А это очень важно, потому что именно авиация составляет противодействие украинским дронам, в первую очередь", - подчеркнул военный.

Как добавил Плетенчук, в воздухе над Черным морем можно наблюдать то, что военные называют "зоопарком" - здесь представлены фактически все имеющиеся образцы техники, которая есть у России: вертолеты, самолеты разных классов, в том числе патрульные, тихоходные, противолодочные.

"То есть бросают весь имеющийся ресурс, потому что прекрасно понимают угрозу существования их флота", - сказал спикер.

Он отметил, что, судя по всему, россияне еще не почувствовали в полной мере применение украинских морских дронов "Магура", которые уже отличились сбиванием вражеских самолетов.

Российские удары "Калибрами"

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что накануне во время комбинированной массированной атаки по Украине враг применил более 10 ракет типа "Калибр".

По его словам, с периодичностью раз или два в месяц оккупанты используют морские носители. Для такого относительно редкого применения морских платформ может быть несколько причин (проблемы с логистикой для обслуживания, невысокая эффективность), однако есть и другие нюансы, которые ВСУ не известны.

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