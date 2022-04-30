По мнению советника главы Офиса президента, это будет "национальный стартап", который позволит выкачать остатки денег у населения.

Потенциальная массовая мобилизация в России станет "национальным стартапом" для выкачивания денег из населения, которое продолжает беднеть. Силовики будут требовать средства за возможность избежать отправки на фронт, а полиция — получать свой процент.

Мнением о том, чем обернется массовая мобилизация в случае ее объявления в России, поделился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на личном аккаунте в Twitter.

По его словам, сейчас многие пытаются осмыслить вероятность всеобщего призыва в РФ с учетом военной, экономической и политической логики. Однако советник подчеркнул, что российская государственная машина руководствуется в первую очередь коррупционной логикой.

"Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. "Платы или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", — заявил Подоляк.

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить о массовой мобилизации на 9 мая. По мнению чиновника, президент РФ способен отказаться от так называемой "спецоперации" и объявить войну против нацистов, для которой понадобится больше людей — "больше российского пушечного мяса".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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