Великобритания прогнозирует, что Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для последнего удара по Украине.

Великобритания предсказала, что Владимир Путин воспользуется российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для последнего удара по Украине и лишить Киев поддержки Запада.

Выступая в пятницу, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что российский президент может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве, сообщает Daily Mail.

"Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", — сказал Уоллес в пятницу.

"Путин, потерпевший неудачу почти во всех целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть… и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны", — продолжил он.

"Мы должны помочь украинцам эффективно оторваться от скалы и сохранить импульс, отталкивающий их назад", - добавил он.

Уоллес отметил однако также, что, хотя у него нет сведений о том, что Путин планировал сделать такое заявление, вероятно, это было сделано с учетом его предыдущих комментариев.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции", — сказал Уоллес LBC. "Он раскатывал поле, готовя почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", - отметил Уоллес.

Напомним, в "ДНР" испугались и отменили "парад" 9 мая.

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