Больше данную инициативу поддерживают люди старшего возраста, а относительно меньше - молодежь.

70% опрошенных поддерживают возможную мобилизацию мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в ВСУ.

Таковы данные девятого общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.

В то же время не поддерживают такую инициативу 6%. Больше ее поддерживают люди старшего возраста, а относительно меньше - молодежь.

Также респондентов спрашивали, слышали ли они об инициативе "Сады Победы", речь идет о всеукраинской кампании, целью которой является эффективное использование каждого доступного земельного участка, чтобы благодаря полученному урожаю люди были обеспечены пищевыми продуктами, и таким образом, предотвратить продовольственный кризис в Украине.

Лишь 55% опрошенных слышали об инициативе "Сады Победы" (28% – многие слышали, 27% – что-то слышали). В то же время 45% ничего не знают об этом. При этом 82% положительно относятся к такой идее.

Согласно данным опроса, 56% людей имеют земельный участок и планируют сажать огород в этом году, еще 9% – не имеют собственной земли, но также планируют сажать у родственников, знакомых. Лишь 8% отметили, что имеют огород, но сажать ничего не будут. При этом четверть участников исследования не имеют земельного участка.

Социологи отмечают, что больше всего тех, кто будет сажать огороды, среди жителей Запада и центра страны. Среди крестьян таких 83%, жителей малых городов – 65%, областных центров – 50%.

Напомним, согласно данным опроса, сейчас в Украине наблюдается постепенный рост количества украинцев, возвращающихся к работы. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).

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