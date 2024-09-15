В частности президент призвал США предоставить Украине больше военной помощи.

В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США, чтобы представить свою стратегию относительно победы Украины в войне против РФ. В частности глава государства представит ее президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

В то же время издание BILD сообщило, что в стратегии есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом это будет "временное замораживание ситуации".

"Зеленский сейчас хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя", - отметил военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене для BILD, комментируя план победы украинского президента. Видео дня

По словам эксперта, для этого Зеленскому нужно "решение президента Байдена". Масала подчеркнул, что это свидетельствует о том, "в каком отчаянии уже находится Украина".

В то же время президент на Ялтинской конференции по европейской безопасности в Киеве заявил, что Украине нужны пакеты военной помощи от западных стран, которые были предоставлены лишь частично или с опозданием на много месяцев.

"Из более 60 обещанных истребителей F-16 в Украину пока прибыло только шесть. До сих пор нет ни одного следа от 400 тяжелых бронированных машин из Германии, которые должны были быть доставлены в Украину с начала года", - напомнили в BILD.

Кроме того, Зеленский надеется, что мир изменит свое отношение к РФ и наконец поддержит Украину в победе над агрессором.

"Если нет, мир проиграет Владимиру Путину. И это будет одной из самых больших трагедий в истории", - подчеркнул глава государства во время Ялтинской конференции.

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о проблемах, которые были вызваны задержкой военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По его словам, это негативно влияет на ситуацию на фронте.

"Критически важно, чтобы все, и особенно США, оперативно реализовывали наши договоренности. Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние", - объяснил он.

В то же время глава государства заявил о значительном сокращении поставок снарядов в HIMARS от США. Зеленский признал, что Украина не смогла побороть зависимость от военной помощи стран-партнеров.

"Это касается артиллерии 155-го калибра. Да, мы начали производить, но для полномасштабной войны этого мало", - сказал президент.

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