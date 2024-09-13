Для войны таких масштабов нужно наращивать производство, а не сокращать поставки, говорит Зеленский.

Поставки снарядов к реактивным системам залпового огня HIMARS сократились втрое по сравнению с летом 2022 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном международном форуме Ялтинская европейская стратегия.

Комментируя дефицит вооружений в украинской армии, он признал, что Украина не смогла побороть зависимость от военной помощи стран-партнеров.

"Это касается артиллерии 155-го калибра. Да, мы начали производить, но для полномасштабной войны этого мало", - отметил он.

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Зеленский отметил, что сейчас даже объемов производства всей Европы недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Кроме того, Украине также не хватает и снарядов к реактивной артиллерии. "В начале применения Хаймарсов их было втрое больше в месяц, чем сейчас. Мы должны во время полномасштабной войны увеличивать производство, если нужно. Нам нужно не ограничивать количество [поставок], а увеличивать производство", - отметил Зеленский.

Также президент пожаловался на дефицит переносных зенитно-ракетных комплексов. По его словам, около 35% всех "Шахедов" было сбито именно с применением ПЗРК.

Поставки оружия в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, Украина, вероятно, имеет больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем об этом сообщалось публично. На это намекнул президент Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали, что помощь от США на 6 миллиардов долларов оказалась под угрозой. Из-за очередного витка бюджетной эпопеи в Конгрессе Пентагон вынужден искать экстренные пути проведения помощи Украине.

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