Президент Украины планирует представить Байдену "план победы".

В этом месяце запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джозефом Байденом.

Об этом глава государства сказал на открытии ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. "Мы живем в войне, и в таких условиях не спланировать неизменный график. Но в этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы. Систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями: либо армию-оккупанта вытесняют силой, либо дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации.

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"И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь США. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы. Пакет победы, который я представлю Байдену, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира", - отметил он.

Глава государства отметил, что в мире до сих пор есть иллюзии, что якобы можно поговорить с Москвой или очертить какие-то новые красные линии, благодаря которым Москва со временем станет мягче и склонной к примирению.

"Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец наступил справедливый мир в Украине", то мы должны уже сейчас слышать, что Украина стала достаточно крепкой для победы. И это будет гарантией мира. И это зависит не только от нас. Во многом - от мира, от вас, друзья", - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что каждый, кто видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где она готовит силы, где держит резервы, располагает военные объекты и какую использует логистику, каждый понимает, для чего Украине дальнобойность.

"Мы подробно говорили об этом, кстати, с Энтони Блинкеном и Дэвидом Ламми - госсекретарем США и британским секретарем по иностранным делам, которые недавно были в Киеве. Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что речь идет о дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. "Мы очень надеемся на наших партнеров и на результат от них. По крайней мере мы работаем над этим", - сказал Зеленский.

Второй саммит мира

Зеленский заявлял, что на втором Саммите мира Украина представит детальный план окончания войны. Он отметил, что этот план будет подготовлен вместе с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита.

Сегодня президент анонсировал, что следующий саммит мира запланирован на ноябрь, и на него собираются пригласить Россию.

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