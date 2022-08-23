По словам Пионтковского, для этого ВСУ нужно освободить Херсон и разрушить Крымский мост.

Для отстранения от власти в России диктатора Путина нужно освободить Херсон от оккупантов и разрушить Крымский мост.

Такое мнение высказал в интервью Дмитрию Гордону российский публицист, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

"Уверяю, что после этих двух событий Путин будет отстранен от власти. К власти придут такие же мерзавцы, как и он сам - те люди, которые в бункере. Но эти мерзавцы будут вынуждены считаться с реальностью и они серьезно отнесутся к консолидированному предложению Запада о том, что какие-то переговоры могут начаться только после отвода российских войск на линию 23 февраля. А потом - переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины", - пояснил он.

По его словам, технически решить вопрос с Крымским мостом и освободить Херсон Украине могут помочь только США. Для этого, считает он, нужно больше бронетехники, авиации, систем ПВО и установок HIMARS.

"Если это начать энергично с завтрашнего дня, эти поставки - можно успеть в летне-осенний период военных действий", - добавил Пионтковский.

Отметим, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сейчас у украинской армии нет перспектив удара по Крымскому мосту.