У Украины нет оружия, чтобы его серьезно повредить.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сейчас у украинской армии нет перспектив удара по Крымскому мосту.

Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Когда-нибудь, может быть, и дойдёт (до удара - УНИАН), но… Удар по Антоновскому ещё раз показывает перспективы всех этих ударов по крымскому мосту. Они - никакие. Крымский мост - это тактическое ядерное оружие. Чтобы его эффективно повредить. Но у нас его нет. И если бы было, мы вряд ли бы стали его применять. Поэтому забудьте про крымский мост. Символический удар - может быть - шугануть. Но реально - "нит"", - отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины несколько раз наносили удары по Антоновскому мосту на Херсонщине. Последний раз по нему ударили 22 августа, однако он все еще стоит.

Ранее еведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что Украине сейчас необходимо нанести удар по Крымскому мосту, чтобы заставить российских оккупнтов покинуть полуостров.

В то же время майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер считает, что ВСУ могут ударить Крымскому мосту 24 августа.

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