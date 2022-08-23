Секретарь СНБО прогнозирует полное освобождение территории Украины от российских оккупантов.

Вся территория Украины будет освобожденя от оккупантов, а Россию ожидает другая судьба - в будущем она распадется.

Такой прогноз озвучил 24 каналу секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, ВСУ героически изгоняют россиян с территории Украины. Говоря о происходящем сейчас в Крыму, Данилов подчеркнул, что такое даже в ужасах не снилось никому из окружения Путина. Россияне думали, что находятся под защитой, что оказалось неправдой. Оккупированный Крым ранее вовсе считали "красной линией", называя недопустимым уничтожение Крымского моста. Сейчас же, по словам секретаря Совбеза, врагу придется "проглотить" не только это, а и другие вещи, которые ожидают его в ближайшие 5-7 лет. С этими сроками он связал будущий распад РФ.

"Мы собственными глазами с вами будем видеть распад Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что в существующем сегодня виде Россия больше не будет функционировать.

Ранее политолог Олег Соскин спрогнозировал, что в будущем РФ распадется на несколько государств.