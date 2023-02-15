ВСУ могут каскадно взломать российскую оборону.

Кульминация нового наступления России состоится в марте. Хоть тогда вряд ли можно будет полностью закрыть вопрос войны, сил на второе такое наступление у оккупантов больше не будет. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.

"Вопрос войны вряд ли полностью закроется в первой половине этого года, но я думаю, что это таки будет кульминация войны. Потому что вторую такую массовую волну мобилизованных Путин вряд ли соберет, он даже не объявляет мобилизацию", - отметил эксперт.

Жданов прогнозирует, что следующим этапом после этой кульминации будет контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое приведет к освобождению наших территорий. "Я думаю, что мы будем иметь шанс освободить страну в полном объеме. Потому что после этой кульминации устойчивость российской обороны будет очень слабой. Возможен вариант каскадного обвала обороны. Если дрогнет какое-то одно направление, и мы пойдем в глубокое вклинение в оккупированные территории, то другие направления могут просто посыпаться", - отметил эксперт.

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Новое наступление РФ: главные новости

Россия начала новое наступление на некоторых участках фронта и хочет достичь успехов к годовщине вторжения. Генштаб подтвердил, что количество вражеских атак возросло. За минувшие сутки украинские воины отбили атаки около более 20 населенных пунктов. Оккупанты не отказываются от попыток захватить Донбасс полностью.

Военный эксперт Жданов заявил, что Путин поставил задачу достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

Россия пытается расширять зону нового наступления, активно ища новых направлений. Однако, по мнению экспертов, на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли уйдут.

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