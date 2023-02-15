По убеждению эксперта, у россиян нет сил для наступлений на эти города.

Россия пытается расширять зону нового наступления и активно ищет новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL. По его словам, нет никаких признаков накопления сил для наступлений на этих направлениях.

"О Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове забудьте. Мы будем об этом говорить, когда РФ будет накапливать ресурсы на этих направлениях. Сегодня там нет войск, нечем наступать. Там есть по несколько батальонов на прикрытие российской государственной границы – в Курской, Брянской и Белгородской областях. Но максимум, на что они способны, – провести разведку боем, то есть вооруженная провокация на границе. На белорусской границе стоит до шести батальонных тактических групп, а российских войск там вообще нет", - отметил эксперт.

Видео дня

Жданов отметил, что сейчас вопрос вероятности наступления на столицы и северные области можно снять с повестки дня. "Конечно, нельзя его окончательно вычеркивать, однако сегодня прямой угрозы не существует", - подытожил эксперт.

Новое наступление РФ: главные новости

Россия уже начала новое наступление на некоторых участках фронта. Генштаб подтвердил, что количество вражеских атак возросло. За минувшие сутки украинские воины отбили атаки около более 20 населенных пунктов.

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

Военный эксперт Жданов заявил, что Путин поставил задачу достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что крупное наступление России осложняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии. Эксперты ссылаются на данные украинской стороны о том, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, которая понесла тяжелые потери под Угледаром.

Вас также могут заинтересовать новости: