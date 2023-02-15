Оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Донецкой и 3 авиационных удара, а также обстреляли гражданские объекты Херсонской и Николаевской областей.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них - Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области, Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области", - сообщает Генштаб.

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Также стреляет по мирным жителям, в частности, в течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. "Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - сказано в сообщении.

Оккупанты не прекращают минометных и артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Генштаб сообщает, что на Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов получили более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Васюкивка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, а на Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов.

В сообщении сказано, что от вражеского артиллерийского огня пострадали пригороды и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львовое, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

Новое наступление РФ: последние новости

Уже несколько недель подряд в информационном пространстве активно говорят о том, что Россия готовит крупное наступление. Аналитики Института изучения войны отмечают, что крупное наступление России осложняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии. Эксперты ссылаются на данные украинской стороны о том, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, которая понесла тяжелые потери под Угледаром.

В Генштабе ВСУ заявили, что участились случаи, когда мобилизованы российские военнослужащие из некоторых подразделений отказываются идти в наступление. За это мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

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