По его словам, сейчас наступление РФ находится на первой стадии и постепенно развивается.

Россия только постепенно развивает новое наступление. Это продлится еще минимум две недели, а кульминацию стоит ожидать в марте.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL. По его наблюдениям, оккупанты уже развивают запланированные наступательные действия на Купянском, Угледарском и Бахмутском направлениях.

"Наступление продолжается, и оно только нарастает. Я считаю, что он находится в своей первой стадии. Оно будет наращиваться количеством войск, введенных в бой, будут наращиваться усилия. Там, где враг получает серьезный отпор, он проводит перегруппировку и перебрасывает туда резервы для усиления давления на нашу оборону, как это происходит в Угледаре и в Бахмуте. Сегодня мы уже наблюдаем новые направления наступления – вдоль реки Оскол от российской границы до Купянска. Еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация, думаю, будет к марту. Это максимум, который они смогут показать сегодня", - отметил Жданов.

Как заметил эксперт, есть слухи о том, что Путин поставил задачу достичь результатов к 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. До этой даты оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

"Дальше пойдет спад, но не раньше второй недели марта. А потом все будет зависеть от нас - насколько эффективно мы будем наносить врагу поражения. Но наращивать силы ему уже нечем", - подытожил эксперт.

Новое наступление РФ: главные новости

Россия уже начала новое наступление на некоторых участках фронта. Генштаб подтвердил, что количество вражеских атак возросло. За минувшие сутки украинские воины отбили атаки около более 20 населенных пунктов.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что крупное наступление России осложняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии. Эксперты ссылаются на данные украинской стороны о том, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, которая понесла тяжелые потери под Угледаром.

В Генштабе ВСУ заявили, что участились случаи, когда мобилизованы российские военнослужащие из некоторых подразделений отказываются идти в наступление. За это мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

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