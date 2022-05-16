В области работает условный "зеленый коридор"

Пик потока эвакуирующихся людей через Запорожскую область идет на спад.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, ситуация в регионе остается стабильной, линия размежевания – без изменений. "Вчера-позавчера в восточных громадах шли боевые столкновения небольшой интенсивности", - отметил он.

Также в области работает условный "зеленый коридор", в Запорожье может заехать любой гражданин Украины (в том числе, со временно оккупированных территорий), однако въезд-выезд патрулируются украинскими военными. Также стоит учесть, что во время обстрелов движение останавливается, иногда на 2-3 дня.

"Пик потока людей через Запорожскую область идет на спад, 15 мая это было 189 человек, 14 мая – 266 человек. Сейчас в Запорожье из 120 тыс человек, приехавших, в основном, из Мариуполя, осталось по официальным данным около 6 тысяч внутренне-перемерещенных лиц, остальные направились в западные регионы", - сообщает глава ОВА.

Напомним, оккупанты маскируют следы своих обстрелов на Запорожской АЭС. Отмечается, что работникам станции запрещено приходить на работу с телефонами.

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