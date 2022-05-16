Российские оккупанты основные силы перебросили в Луганскую область, а на Запорожье захватчики совершают "вспомогательный удар" по подразделениям украинских Вооруженных сил.

В Запорожской области в мае очень снизилась интенсивность боевых действий по сравнению с апрелем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, самые горячие точки в области - в восточных громадах: в районе Гуляйполя, Орехова и в районах на административной границе с Донецкой областью.

"Там возникают постоянные боестолкновения и обстрелы со стороны врага. Хотя за последнюю неделю довольно таким плотным ракетным ударам и артиллерийским ударам подвергалась фактически территория по всей линии разграничения, в первую очередь это поселок Камышеваха и даже прилетало в Запорожье за неделю. Пока ребята держат позиции, эффективно удерживают оборону и наносят врагу поражения, и не дают ему выполнить поставленные задания", - сказал Старух.

Он добавил, что не стоит рассматривать боевые действия в Запорожской области как часть большой битвы за Донбасс.

"Сейчас похоже на то, что это просто вспомогательный удар... Основные силы, мы это видели и на прошлой неделе, были переброшены на основные направления удара, насколько мы понимаем - это прежде всего Луганское направление, но и непосредственно Донецкое направление. То есть, такое впечатление, что они делают "кулаки", чтобы нанести эффективный удар по нашим бойцам. А в нашей области, по сравнению с апрелем, интенсивность боев достаточно так сильно упала", - подчеркнул Старух.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты получили указание готовить захваченные Энергодар в Запорожской области и Херсонщину к "референдуму".

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