Украина и Россия еще имеют ресурсы для продолжения войны, но судьба войны остается неопределенной как это было и год назад.

Перспектива войны на 2024-й год - это переход украинских сил к стратегической обороне на всем фронте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сказал во время заседания круглого стола на тему: "Военная кампания российско-украинской войны 2023: уроки для Украины и выводы на следующий год".

По его мнению, Украина и Россия еще имеют ресурсы для продолжения войны, но судьба войны остается неопределенной как это было и год назад.

"В глобальном измерении контрнаступление по крайней мере пока не принесло фундаментальных оползней, и очевидно, Запад не был готов к этому, а это отражается на помощи от Запада", - сказал Романенко.

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Он отметил, что отсутствие у украинской стороны плана действий на случай, если ни один из прогнозируемых сценариев не осуществится, и перспективы политических переговоров так и останутся нереалистичными, привело к тому, что союзники в основном не утверждали новых значительных программ поставки нам тяжелого вооружения.

"Перспективы конца этого года и следующего вижу в том, что нам придется перейти к стратегической обороне на всем фронте, а также аккумулировать силы и средства, и по их наличию формировать планы дальнейших действий на 2024 год", - сказал Романенко.

Война в 2024 году - прогнозы

Как сообщал УНИАН, Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году на 68% по сравнению с текущим годом.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий год станет "решающим" в войне против России. Приближается переломный момент.

А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2025 может запустить разрушительные процессы внутри Российской Федерации.

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