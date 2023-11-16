Газета пишет, что общественность рассматривает уже Запад и Украину, а не Россию, как главное препятствие на пути к миру.

Западу необходимо доказать, что Украина - это место, куда инвесторы готовы вложить свои деньги даже до окончания развязанной Россией войны.

Как пишет Financial Times, Украина также должна быть той страной, в которую готово вернуться большое количество украинцев, живущих в настоящее время за пределами своей родины. И, наконец, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться, даже когда война будет продолжать бушевать.

"Столкнувшись с мрачной реальностью зашедшего в тупик контрнаступления ВСУ, а также после кровавого нападения ХАМАС на Израиль, многие наблюдатели задаются вопросом, есть ли у Запада еще жизнеспособная стратегия для борьбы с российской войной в Европе", - говорится в публикации

Отмечается, что общественные настроения мрачнеют, как в Украине, так и на Западе: "А на фоне противодействия республиканцев дополнительному финансированию США военных усилий Киева и переориентации внимания на Ближний Восток, западная поддержка Украины не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся".

Financial Times констатирует, что война между Израилем и ХАМАС не только переключила внимание общественности на Ближний Восток и создала конкуренцию за ресурсы, но и ослабила представление о том, что в природе российской агрессии есть что-то исключительное.

"Недавнее исследование "геополитики эмоций", проведенное Европейским советом по международным отношениям незадолго до войны в Газе, выявило тревожную, хотя и неудивительную, тенденцию: общественное мнение в крупных незападных странах больше интересуется тем, когда закончится война, чем тем, как она закончится", - указывается в публикации.

Общественность рассматривает Запад и Украину, а не Россию, как главное препятствие на пути к миру. Большинство представителей так называемого Глобального Юга согласны с тем, что в ближайшие пять лет именно Москва одержит победу, и рассматривают этот конфликт как повод для конфронтации между США и Россией, пишет FT.

В США приняли бюджет без дополнительной помощи для Украины

Как писал УНИАН, 15 ноября в США утвердили временный бюджет. При этом отмечалось, что "за" высказались 87 сенаторов, а против – 11.

Считается, что этот проект закона о финансировании правительства позволит избежать шатдауна.

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