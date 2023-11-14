По словам главы ОП, приближается переломный момент в этом кровавом противостоянии.

Следующий год станет "решающим" в войне против России. Приближается переломный момент.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Bloomberg. Это заявление украинский топ-чиновник сделал, призывая США и Европу к усилению санкций и предоставлению Украине дополнительных систем вооружений, в частности средств ПВО накануне ожидаемых атаки РФ на энергосистему страны.

"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", - заявил Ермак во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне вечером понедельника.

Ермак отметил, что контрнаступление Киева продолжается, Вооруженные силы имеют плацдарм на левом берегу Днепра, а президент Зеленский знает, как достичь победы.

Во время визита в США Ермак встретился с советниками по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции. Визит Ермака состоялся на фоне задержки решения Конгресса США относительно следующего транша помощи Украине из-за оппозиции некоторых республиканцев.

США колеблются, помогать ли Украине

Администрация американского президента Джо Байдена предлагает выделить Украине около 61 миллиарда помощи в пакете, который объединит поддержку и Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагает проголосовать за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов.

Митч МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются. По его словам, Конгресс США должен принять запрос президента Байдена, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

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