Оккупанты опасаются новых ударов по своему флоту.

Российские захватчики перебрасывают свои корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск (Краснодарский край).

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Они опубликовали в своем Telegram-канале соответствующие снимки. "Нам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту "Кавказ". Войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск", - говорится в сообщении.

По данным агентов движения из состава военных Черноморского флота Вооруженных сил РФ, в рядах захватчиков паника. Таким образом они пытаются спасти корабли от новых ракетных ударов.

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Удары по флоту РФ: последние новости

Как известно, с начала полномасштабной войны Украине удалось уничтожить и нанести урон более 20 российским военным судам.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинские дроны поразили "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акулу" и "Серну".

Ранее стало известно, что Россия намерена сделать новым местом базирования Черноморского флота оккупированную часть территории Грузии. Об этом в прошлом месяце заявил так называемый "президент" Абхазии Аслан Бжания.

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