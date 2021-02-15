Арестович напомнил, что Россия требует от Украины прямых переговоров с боевиками.

Новое обострение на Донбассе - неизбежно, поскольку Кремль не оставит попыток продавать Украину силой.

Об этом заявил спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Кремль, по его словам, пока не добился своего на востоке Украины.

"А неизбежно – помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он. При этом Арестович заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу идут очень вяло.

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Он добавил, что РФ ставит все в зависимость от политических подвижек, а главным условием делает переговоры с представителями террористов.

"Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие, и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", - сказал он.

Арестович считает, что Россия уже приняла решение насчет Донбасса.

"Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за 6 лет, надо придумывать что-то новое", - сказал он.

Ситуация на Донбассе: что известно

Последние дни ситуация в районе ООС обострилась: боевики усиленно стреляют по позициям ВСУ, также ведут огонь вражеские снайперы.

Только за вчера на фронте погибли трое украинских бойцов, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Гибель военных на Донбассе расследует ГБР.

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Автор: Юрий Годован