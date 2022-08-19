Есть главное условие для ведения переговоров с РФ, отметили в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры с Россией - это игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Переговоры с Россией - игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и уголовного шантажа", - считает Подоляк.

Он подчеркнул, что ключевые параметры переговорного процесса озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

"Главное условие - вывод оккупационных российских войск со всех украинских территорий", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, 18 августа во Львове Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с РФ возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской земли.

Глава турецкого государства говорил, что полномасштабная война в Украине, начатая Россией рано утром 24 февраля, должна быть завершена за переговорным столом. По словам Эрдогана, с этим согласились и Зеленский, и Гутерриш.

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