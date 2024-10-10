В ЦПД заверили, что публикации медиа о каких-либо территориальных уступках Украины не соответствуют действительности.

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких дискуссий о перемирии нет.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Зеленский рассказал, что узнал о таких "дискуссиях" из СМИ.

"Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что якобы я приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но ведь нет. Это не так. Россия много работает со СМИ, с дезинформацией. Все это понятно", - заявил он.

В ЦПД заверили, что публикации медиа о каких-либо территориальных уступках Украины не соответствуют действительности.

"В последнее время в медиа появились публикации со ссылкой на "собственные источники", в которых говорится о якобы готовности Украины отказаться от части своей территории в обмен на мир. Эти материалы активно подхватывают и распространяют российские пропагандистские ресурсы. Любые изложенные в медиа сценарии, предусматривающие отказ Украины от территорий, не соответствуют действительности", - пояснили там.

Информация о готовности Украины к переговорам

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что Украина якобы готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий и в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрое вступление в ЕС.

В ОП опровергли информацию о том, что Зеленский готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что информация распространена в СМИ - это неправда.

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