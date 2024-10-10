Впрочем, Украина официально не признает захваченные территории частью России.

Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вхождения в ЕС, пишет итальянская газета Corriere della Serе.

Президент Владимир Зеленский второй раз за месяц прибыл в Италию, где снова встретится с премьером Джорджией Мелони. Он принял приглашение посетить Рим вечером 9 октября, поскольку встреча на уровне лидеров в Рамштайн не состоялась.

Сегодня Зеленский встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, а затем отправится на встречу с Мелони на вилле Дориа Памфили. Завтра он посетит Ватикан, чтобы встретиться с Папой Франциском, после чего направится в Берлин. Зеленский также планирует встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

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Издание отмечает, что эта активность свидетельствует о стремлении Зеленского найти решение, которое обеспечит мир для Украины и защитит ее от будущих агрессий со стороны России. Президент отметил, что Украина имеет реальную возможность достичь мира и стабильности уже осенью и зимой. Он подчеркнул, что ситуация на фронте открывает возможности для решительных действий, чтобы закончить войну до 2025 года.

Сейчас украинские силы имеют численное преимущество на Донбассе, но ситуация вокруг вторжения в Курскую область является сложной. Оно имело целью поднять боевой дух и получить поддержку союзников, но сейчас значительные силы Украины оказались в определенной изоляции на территории России, что ограничивает возможности помочь на Донбассе. Уход из Курска может обойтись Украине значительно дороже, поскольку есть опасения, что российские войска могут передислоцироваться в Сумскую область. Газета пишет:

"Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада".

Речь идет о западных гарантиях безопасности, похожих на те, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Однако эти усилия осложняются тем, что Владимир Путин не доволен уже захваченными территориями. Кремль стремится дестабилизировать Украину и политически контролировать ее. Оборонный бюджет России продолжает расти и в 2025 году достигнет 130 миллиардов долларов. Доход от экспорта нефти в 2024 году превысит показатели, которые были до войны. Пока санкции не ослабят российскую военную машину, у Путина нет причин начинать мирные переговоры.

План победы Украины - актуальное

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план победы Украины содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира.

По его словам, этот план состоит из военной и дипломатической частей. И приглашение Украины в НАТО является его частью.

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