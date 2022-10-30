РФ придерживается предсказуемой модели поведения, отметил министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада не вестись на заявления России о готовности к переговорам.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Модель российской поведения очень предсказуема: если они совершают преступление вечером, ожидайте от них предложения "переговоров" утром. Вчера они поставили миллионы людей под угрозу голода, сегодня они имитируют готовность к переговорам. Никто не должен быть введенным в заблуждение из-за этого", - подчеркнул Кулеба.

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Важнейшие новости насчет переговоров Украины с Россией

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о якобы готовности РФ обсуждать с Западом "реалистичные предложения" по Украине.

В то же время в МИД Украины заявили, что единственным реалистичным предложением должен быть вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

В конце октября президент Владимир Зеленский говорил, что российская сторона специально предложила формат диалога, который Киев не мог принять.

Оккупанты хотят, чтобы Украина отказалась от территорий, которые они "присвоили".

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