Украина подготовит свой план урегулирования ситуации.

Представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинули новое предложение украинской делегации.

Об этом рассказал глава украинских переговорщиков в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

По его словам, это произошло в минувшую среду во время очередного раунда переговоров в режиме видеоконференции.

Читайте такжеВ украинской делегации в ТКГ по Донбассу – пополнение

"Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности - нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту - как менять ситуацию в течение многих лет вперед", - сказал он.

Кравчук также рассказал, как Украина отреагировала на это предложение.

"Мы предложили... Украина не готова это рассматривать завтра. Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", - отметил он.

Что происходит на Донбассе

В районе проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли двое украинских военных. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку от Водяного.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован