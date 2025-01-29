Скорее всего США получили эти ракеты от Израиля, после чего направили их Украине.

Израиль боится, что поддержка Россией Ирана и других противников может стать еще более масштабной, поэтому эта страна не может открыто поддержать Украину в войне.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. "Израиль не хочет навредить себе. У них шаткое перемирие, они постоянно живут в состоянии войны. Они не хотят сильно ссориться с РФ, даже несмотря на то, что были обнаружены многочисленные арсеналы с российским и советским вооружением у Хезболы и Хамаса. Израиль это понимает, но не надо ссориться, потому что можно этот шаткий баланс разрушить", - сказал Ступак.

Он отметил, что самостоятельно Израиль не может передать американское вооружение третьим странам, в том числе и Украине, поэтому о передаче ракет к Patriot от Израиля юридически речь не идет.

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"Без разрешения США эту передачу осуществить просто невозможно. Поэтому предполагаю, что был такой вариант: Израиль передает США эти ракеты. Они расписываются, передают документы, что американцы их забрали у Польши. На балансе Израиля они не считаются. Формально они переданы Пентагону. А потом уже Пентагон своим решением организует эту передачу Украине", - пояснил Ступак.

Передача Украине ракет к Patriot: что известно

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Украина получила от Израиля 90 ракет к системе ПВО Patriot. Отмечается, что Израиль использовал эти системы в течение 30 лет, однако с прошлого года вывел их из эксплуатации.

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