Ранее об этой сделке по схеме посредничества писали американские СМИ.

Украина получила около 90 ракет к системам ПВО Patriot, которые хранились в Израиле. Эта поставка состоялась при посредничестве США, сообщил официальный представитель Пентагона, передает CNN.

Израиль эксплуатировал эти системы противовоздушной обороны более 30 лет, прежде чем в апреле вывести их из эксплуатации. Дискуссии о передаче ракет Украине продолжались с прошлого лета, когда администрация Байдена пыталась обеспечить Киев дополнительными средствами ПВО для борьбы с российскими атаками.

Украина отчаянно нуждается в большем количестве ракет Patriot, поскольку Россия регулярно наносит ракетные и дроновые удары, испытывая на прочность ее систему противовоздушной обороны.

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Впрочем, израильская военная помощь Киеву остается ограниченной. Лидеры страны старались избегать резкой критики Кремля, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху балансировал в отношениях с правителем России Владимиром Путиным, что затрудняло окончательное решение о передаче боеприпасов.

В конце концов, ракеты Patriot США сначала передали Израилю, а уже оттуда они отправились в Украину.

Израиль отказался от Patriot

Армия обороны Израиля объявила о выводе из эксплуатации Patriot в апреле. Эта система была интегрирована в израильские войска в 1991 году, а ее первое боевое применение произошло во время войны с ХАМАС в 2014 году, когда Patriot сбил вражеский беспилотник, запущенный из Газы.

Однако Patriot не является основной системой ПВО Израиля. Всего израильские батареи Patriot совершили 19 перехватов, из них девять во время нынешнего конфликта с ХАМАС. Зато Израиль значительно больше полагается на "Железный купол" для защиты от ракет малой дальности, а также на "Пращу Давида" для средней дальности и "Стрелу" для дальнобойной обороны.

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