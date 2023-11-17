Агент "АТЕШ" обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами.

Воин партизанского движения "АТЕШ" провел разведку в одной из частей Черноморского флота России на оккупированном врагом полуострове Крым.

"Агент "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ", - написано в посте Telegram-канала " АТЕШ".

Там партизан обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами.

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"Пока очередная смена спала в непозволительное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба ВЧ 80393", - говорится в сообщении.

Работа партизан в оккупации

На днях новую базу российских оккупантов обнаружили в Донецкой области. Россияне заняли старую часть украинской армии на границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф.

Позже они рассекретили еще одну военную базу оккупантов в Донецкой области. В Мангуше они разместили технику, склад с горючим и штаб.

Кроме того, недавно партизаны АТЕШ выяснили, куда свозят "пушечное мясо" в оккупированном россиянами Крыму. Российские мобилизованные ежедневно прибывают в Джанкой на поездах и автобусах. При этом большинство из них - среднего возраста.

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