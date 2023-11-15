Отмечается, что россияне на базу привозят мобилизованных.

Новую базу российских оккупантов обнаружили в Донецкой области. Россияне заняли старую часть украинской армии.

"На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обстроились там", - говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Telegram.

Отмечается, что на базу прибывают мобилизованные оккупанты, после чего их отправляют на фронт.

"Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков", - отметили партизаны.

Деятельность украинских партизан - последние новости

2 ноября партизаны выяснили, что российских мобилизованных привезли на территорию временно оккупированного Крыма. Среди новоприбывших много бурятов, якутов, уйгуров и других представителей национальных меншин России.

14 ноября стало известно, что российские захватчики перебрасывают свои корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск. При этом партизаны сообщили, что в рядах оккупантов паника и они пытаются спасти остатки своего флота.

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