На этой базе находится склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 РСЗВ, командный пункт и штаб.

Российские оккупанты в Мангуше Донецкой области организовали военную базу, где разместили технику, склад с горючим и штаб. Об этом говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Telegram.

"Наши агенты в составе ВС РФ рассказали нам, что в городе Мангуш Донецкой области находится российская военная база", - говорится в сообщении.

В движении отметили, что на этой базе находится склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 РСЗВ, командный пункт и штаб.

"АТЕШ" продолжает вербовать российских военнослужащих в своё партизанское движение. Большое количество солдат ВС РФ недовольны преступной войной в Украине и готовы нам помочь", - заявили партизаны.

Украинские партизаны на оккупированных территориях - новости

Ранее "АТЕШ" заявило, что обнаружило базу российских оккупантов на границе Донецкой и Запорожской областей - в селе Урзуф. До оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обустроились.

На базу прибывают мобилизованные оккупанты, после чего их отправляют на фронт.

Также партизаны сообщали, что российских мобилизованных привезли на территорию временно оккупированного Крыма. Среди новоприбывших много бурятов, якутов, уйгуров и других представителей национальных меншин России.

В "АТЕШ" сообщили, что российские мобилизованные ежедневно прибывают в Джанкой на поездах и автобусах. При этом большинство из них - среднего возраста.

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