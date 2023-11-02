Украинские партизаны отметили, что один из железнодорожных вокзалов полностью оцепили.

Российских мобилизованных привезли на территорию временно оккупированного Крыма. Среди новоприбывших много бурятов, якутов, уйгуров и других представителей национальных меншин России.

Украинские партизаны из группы "Атеш" сообщили, что российские мобилизованные ежедневно прибывают в Джанкой на поездах и автобусах. При этом большинство из них - среднего возраста.

"Специальный транспорт забирает их, увозя в военный городок возле аэродрома", - говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты оцепили территорию вокзала. Все происходит под надзором военной "полиции". Гражданских на вокзал в Джанкое не пускают.

Мобилизация в РФ - последние новости

В ГУР Минобороны Украины отметили, что в России продолжается "теневая" мобилизация, чтобы перекрыть потери а фронте. Отмечается, что речь идет о десятках тысяч в месяц людей. В Кремле боятся бунта, поэтому официально не объявляют.

При этом по состоянию на 2 ноября 2023 года, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину общие потери личного состава российской армии составили 302 420 человек. Кроме того, уничожены тысячи единиц военной техники

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