Понтифик также обратился к мировым лидерам.

Сегодня встреча Папы Римского Франциска с паломниками завершилась молитвой за мир в Украине. Перед молитвой он призвал часто ее повторять в течение дня.

Об этом сообщает издание Vatican News.

По инициативе Папы Франциска среда была провозглашена Днем молитвы за мир, учитывая ситуацию в Украине.

Приветствуя паломников на разных языках, он обращался с напоминанием об этом и с просьбой молиться за Украину.

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В конце встречи Понтифик обратился к присутствующим в зале и ко всем, кто присоединился онлайн, словами:

"А теперь, говоря "Отче наш", приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто на протяжении этого дня: настойчиво просим у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и разделения. Мы упоминали о Холокосте. Но подумайте: более 5 миллионов были уничтожены в течение прошлой войны (во время Второй мировой войны - УНИАН)".

"Этот народ – многострадальный, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мир. Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возвышаются до неба, коснуться умов и сердец ответственных на земле, чтобы они сделали так, чтобы перевесил диалог, а добро на благо всех стояло выше частичных интересов. Прошу вас, пусть никогда не будет войны", - добавил Папа Франциск.

Как сообщает Reuters во время молитвы Папа Римский также обратился к мировым лидерам.

В частности, Франциск выразил надежду, что "молитвенные просьбы, которые сегодня возвышаются до небес, коснутся умов и сердец мировых лидеров для того, чтобы диалог торжествовал, а общее благо было поставлено выше узких интересов".

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