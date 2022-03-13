По словам Папы Римского, то, что сейчас происходит в Украине - это варварство.

Папа Римский Франциск призвал остановить войну в Украине, которую 24 февраля развязала Российская Федерация. По его словам, это варварство, из-за которого гибнут дети, женщины и военные.

Об этом сообщает Vatican News.

"Во имя Бога, я прошу вас: остановите эту бойню! С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, умоляющих покончить с войной", - сказал Папа Римский.

Также он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, пока она не превратила города Украины в кладбища.

"Бог есть, но только Бог мира, а не Бог войны, и те, кто поддерживает насилие, оскверняют его имя", - добавил Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский призвал прекратить наступление России в Украине и создать гуманитарные коридоры.

Кроме того, Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: